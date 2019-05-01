Проект "Наше лето со смыслом" презентуют на "СоциоДрайв-2019"

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Проект отдыха особенных детей без родителей "Наше лето со смыслом" представят активисты Тюменской областной общественной организации "Открой мне мир" во время слета социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019" в Тюмени 30 мая.

В основе проекта социальные методики, которые используют специалисты в американских специализированных кампусах. Благодаря проекту "Наше лето со смыслом" дети с ментальными нарушениями развития, расстройствами аутистического спектра и аутизмом могут самостоятельно выехать из дома без родителей.

"Надо знать специфику наших детей. Чаще всего у них возникает дизадаптивное поведение. Оно мешает ребятам получать удовольствие от жизни. С помощью методики у них все получается", – пояснила руководитель ТООО "Открой мне мир" Маргарита Суворова.

Проект реализуется в Тюменской области четвертый год. Три года инициаторы собирали ребят в ишимском лагере "Берендей", в 2019 году впервые три смены проведут в детском центре "Энергетик". Команда "Открой мне мир" берет на себя организацию детского лагеря: обучение команды и поиск базы отдыха. Единственное, что оплачивается семьей - оплата труда педагога.

"По американской технологии с ребенком едет индивидуальный сопровождающий, он постоянно находится с ним. К группе детей добавляется team-лидер и специалист прикладного анализа поведения. Смена длится пять дней. За эти пять дней педагоги практически не спят. Потому что некоторые дети не спят ночью – педагоги дежурят по очереди", – рассказала Маргарита Суворова.

О проекте "Наше лето со смыслом" специалисты подробно расскажут на выставке в рамках слета "СоциоДрайв-2019".

30 мая в тюменском технопарке пройдет первый в Уральском федеральном округе слет социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019". Программа слета включает ключевые тематические блоки "Социальные бренды", "Социальные тренды" и "Социальные драйверы". Участников ждет нетворкинг-сессия, панельная дискуссия, кластерная сессия для лидеров социальных проектов, площадка для представителей власти по обмену управленческими решениями в сфере развития социального предпринимательства. Лучшие практики и технологии будут представлены на выставке "СоциоБРЕНД-2019".

Куратор слета — департамент социального развития Тюменской области, партнер — фонд региональных социальных программ "Наше будущее". Слет приурочен к 75-летию образования Тюменской области, которое отмечается в 2019 году.

Ирина Ромашкина