На слет "СоциоДрайв-2019" зарегистрировались уже более трехсот человек со всего УФО

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 300 человек уже зарегистрировались на первый в Уральском федеральном округе слет социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019", который пройдет 30 мая.

Помимо Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской и Курганской областей, на мероприятие заявились гости даже из Томской области.

Экспертами слета станут исполнительный директор фонда "Наше будущее" Юлия Жигулина, руководитель проектов департамента инвестиций в социальную сферу Агентства стратегических инициатив Александра Денисова, член правления "ОПОРА РОССИИ", руководитель рабочей группы АСИ по развитию экосистемы социального предпринимательства Сергей Голубев, главный научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, профессор РАНХиГС Владимир Якимец, директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер, управляющий партнер международного агентства экспертов по внедрению технологических решений в образовании Digital Spring Agency Анастасия Тюрина.

Как отметила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских, ниш для развития социального предпринимательства сегодня достаточно. Все они обозначены в утвержденных президентом России национальных проектах.

Только в рамках реализации национального проекта "Демография" нужны дошкольные учреждения, в которых бы могли находиться дети от двух месяцев до трех лет, организации, направленные на работу по формированию здорового образа жизни, правильного питания, бизнес, который будет обеспечивать долговременный и качественный уход за стареющими гражданами и другие.

В Тюменской области и других регионах УФО уже есть социальные предприниматели, успешно работающие в этих сферах, они также посетят слет. Это руководители частных детских садов, пансионатов для пожилых людей, фитнес-центров, многочисленных проектов, посвященных здоровому образу жизни. Также участие в слете примут руководители и сотрудники хобби-студий, семейных мастерских, школ иностранных языков, фермерских хозяйств, центров социальной помощи, стоматологических клиник, апарт-отелей и швейных салонов.

Напомним, программа слета включает ключевые тематические блоки "Социальные бренды", "Социальные тренды" и "Социальные драйверы". Участников ждет нетворкинг-сессия, панельная дискуссия, кластерная сессия для лидеров социальных проектов, площадка для представителей власти по обмену управленческими решениями в сфере развития социального предпринимательства. Лучшие практики и технологии будут представлены на выставке "СоциоБРЕНД-2019".

Подать заявку на участие в слете можно до 25 мая на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.