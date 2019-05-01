Более ста шестидесяти детей отдохнут в летних лагерях Тюменской области

| Фото: omm72.ru | Фото: omm72.ru

На семь миллионов рублей выросло финансирование детского летнего отдыха из регионального и муниципального бюджетов в 2019 году. Благодаря этому по льготным программам смогут отдохнуть 35 тыс. детей. Всего в рамках летней оздоровительной кампании в Тюменской области отдохнут более 160 тыс. ребят в возрасте от 6 до 17 лет.

Об этом на заседании президиума регионального правительства рассказала заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

По ее словам, средняя бюджетная стоимость путевки в загородные лагеря на 21 день составила 27 тыс. рублей, средняя коммерческая стоимость – 45 тыс. рублей. Минимальная доплата для родителей за смену во внеканикулярный период составит 30%, в каникулы – 50%.

Для юных жителей Тюменской области летом доступны 649 оздоровительных организаций, из них 38 стационарных оздоровительных центров, 598 лагерей с дневным пребыванием, 13 палаточных лагерей и полторы тысячи досуговых и спортивных площадок. За пределами региона отдохнут более пяти тысяч ребятишек. Не менее двух тысяч человек с июня по сентябрь отправятся в здравницы Крыма по путевкам "Мать и дитя".

Областной детский оздоровительный центр "Олимпийская ребячка" поможет с пользой провести каникулы не только детям из Тюменской области, но и маленьким северянам: 30 ребят из Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры прибудут сюда в июле.

Вузы и школы Тюмени в летний сезон продолжат работу в формате смен для одаренных и талантливых школьников. Их участниками станут более полутора тысяч человек. Более тысячи трехсот юнармейцев и воспитанников специализированных классов добровольной подготовки к военной службе отправятся в оборонно-спортивные лагеря "Ратники" в Нижнетавдинском, Упоровском, Тюменском, Ялуторовском районах, Ишиме и Тюмени.

Для ребят, желающих провести трудовое лето, в регионе создано 18 тыс. рабочих мест. Всего найти работу в каникулы смогут более 30 тыс.подростков. Набор предлагаемых профессий обширен – от разнорабочего и архивариуса до художника-оформителя и помощника вожатого.

Губернатор Александр Моор подчеркнул: принципиально важно, чтобы загородные центры находились в надлежащем состоянии, работали по единой педагогической программе и по единым стандартам безопасности.

"Летний отдых для ребят не должен ограничиваться пребыванием на свежем воздухе и правильным питанием. Очень важно, чтобы в загородных центрах дети получали новые навыки. Тогда они вернутся домой не только отдохнувшими, но и с новыми знаниями и знакомствами", – заметил он.