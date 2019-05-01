На федеральной трассе "Р 254 Иртыш" сгорел бензовоз

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Зауральские пожарные ликвидировали возгорание бензовоза на 278 км Федеральной автомобильной дороги "Р 254 Иртыш" вечером 27 мая, сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

Здесь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза КамАЗ, перевозившего дизельное топливо, и легкового автомобиля "Nissan". После столкновения бензовоз перевернулся и загорелся. Пострадавших и погибших нет.

Работы проводились по повышенному рангу пожара ВЫЗОВ № 2. В ликвидации возгорания были задействованы 38 человек и 13 единиц техники, проведена пенная атака.

На момент тушения движение по трассе было приостановлено для безопасности и в связи с необходимостью проведения аварийно-спасательных работ.