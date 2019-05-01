Жителя Увата осудят за незаконную ловлю рыбы

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в незаконной добыче рыбы, задержали в Увате, сообщает УМВД России по Тюменской области.

27-летний житель Уватского района ловил рыбу в запрещенном месте. При задержании у него изъяли рыболовецкую сеть, 66 карасей, 43 леща и язя. Своими действиями подозреваемый нанес ущерб в размере 77 тыс. рублей.

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.