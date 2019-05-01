Жителя Увата осудят за незаконную ловлю рыбы
| Фото: УМВД Тюменской области
Мужчину, подозреваемого в незаконной добыче рыбы, задержали в Увате, сообщает УМВД России по Тюменской области.
27-летний житель Уватского района ловил рыбу в запрещенном месте. При задержании у него изъяли рыболовецкую сеть, 66 карасей, 43 леща и язя. Своими действиями подозреваемый нанес ущерб в размере 77 тыс. рублей.
| Фото: УМВД Тюменской области
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.