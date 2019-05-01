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На FamilyGO 2.0 в Тюмени выберут лучшую семью

Общество, 08:07 29 мая 2019

организаторов фестиваля FamilyGO 2.0 | Фото: организаторов фестиваля FamilyGO 2.0

Лучшую семью выберут на фестивале семейных ценностей FamilyGO 2.0 в Тюмени 1 июня. Подростки вместе с родителями испытают силы в стрельбе, интеллектуальном и креативном конкурсах, сообщают организаторы.

"Участие в конкурсе бесплатное для всех, так как мероприятие реализуется при грантовой поддержке. Наша цель – создать неформальную площадку для общения родителей и детей, поддержать форматы семейного досуга и семейные ценности", - рассказала руководитель проекта Каныкей Исаева.

Конкурс на звание лучшей семьи состоится в 501 аудитории Тюменского государственного университета (улица Ленина, 23). Начало – в 13 часов.

Посмотреть, как тюменцы будут стрелять, креативить и интеллектуально сражаться, сможет любой желающий. Необходимо лишь взять документ, удостоверяющий личность.

Проект FamilyGO 2.0 объединяет родителей и подростков в возрасте 11-16 лет. Семьи участвуют в квестах и получают бесплатные консультации психологов, на которых могут задать любой вопрос. Квест состоит из 10 станций.

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# семья , фестиваль

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