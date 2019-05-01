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29 мая в Тюмени погоду будет задавать северо-западный ветер

Общество, 07:30 29 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 23 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 29 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность в течение дня. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-6 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 752 мм рт. ст. К вечеру оно приблизиться к норме - до 755 м рт. ст.

Заход солнца в 21 час 15 минут. Долгота дня составит 17 часов 19 минут.

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# погода , погода в Тюмени

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