Студент из Тюмени завоевал серебро конкурса "Студенческий лидер"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студент ТИУ Сергей Поляков завоевал серебро конкурса УФО "Студенческий лидер". За звание лучшего боролись восемь участников из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Среди конкурсных состязаний, которые преодолели участники: "Автопортрет", "Заседание профсоюзного комитета", "Профтест", "Правовое ориентирование", "Блиц" и "Сюрприз", "Изложение" и "Два к одному". Также для них проходили организационно-деловая и интеллектуальная игры, где проверяли знания нормативно-правовой базы.

Победу одержала представительница МГТУ им. Г. И. Носова Айна Тухватуллина. Третье место досталось заместителю председателя профсоюзной организации студентов Челябинского государственного университета Марии Кайсаровой.

Айна Тухватуллина и Сергей Поляков осенью представят Уральский федеральный округ на Всероссийском конкурсе "Студенческий лидер".

Сергей Поляков настроен решительно, планирует войти в тройку призеров. "Я понимаю, что меня ждет сильнейшая конкуренция и придется непросто, ведь мой профсоюзный стаж на момент конкурса менее двух лет", - отметил он.