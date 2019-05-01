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Зарядку для тюменцев проведет мастер спорта по дзюдо

Спорт, 16:43 30 мая 2019

департамента по спорту и молодежной политике | Фото: департамента по спорту и молодежной политике

Утреннюю зарядку для тюменцев проведет мастер спорта по дзюдо Андрей Родыгин. Всех желающих ждут на площадке по адресу Беляева 33/1, неподалеку от ТРЦ "СитиМолл" 31 мая, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В Тюмени организовано девять постоянных точек, где по вторникам и пятницам профессиональные тренеры и фитнес-инструкторы проводят спортивные зарядки. Причем тюменские клубы к каждому занятию стараются подойти креативно. Так, на одной из последних среди участников была разыграна путевка в Сочи.

Зарядки проходят на следующих площадках: управа Ленинского округа (ул. Мельникайте, 74); управа Центрального округа (Новгородская, 10); СК "Строймаш" (Мельничная, 1); спортивный клуб "Мир борьбы" (Беляева, 33, строение 1); Городская площадь (Первомайская, 20); сквер Казачьи луга (Домостроителей, 22/2); ДЮЦ "Пламя" (30 лет Победы, 140-а); "Тюмень-дзюдо" (Валерии Гнаровской, 1) и ДЮСШ "Водник" (Судоремонтная, 2б).

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# зарядка , спортивный заряд

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