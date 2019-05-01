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За долг в шестьсот тысяч рублей тюменец стал пешеходом

Происшествия, 15:27 30 мая 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

За неуплату материального ущерба в 600 тыс. рублей в рамках уголовного дела тюменец остался без автомобиля. Транспортное средство отправлено на спецстоянку, сообщает служба судебных приставов Тюменской области.

Совместный рейд по выявлению злостных неплательщиков провели сотрудники УФССП совместно с областной Госавтоинспекцией 29 мая. Сотрудники ГИБДД остановили 138 автомобилей, а судебные приставы-исполнители проверили автомобилистов на наличие задолженности.

В итоге, за долги приставами арестовано и отправлено на спецстоянку девять транспортных средств.

Большинство водителей предпочли сразу же оплатить долг. Так, один предприниматель погасил на месте долг по налогам общей суммой в 60 тыс. рублей.

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# долг , проверка , судебные приставы

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