За долг в шестьсот тысяч рублей тюменец стал пешеходом

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

За неуплату материального ущерба в 600 тыс. рублей в рамках уголовного дела тюменец остался без автомобиля. Транспортное средство отправлено на спецстоянку, сообщает служба судебных приставов Тюменской области.

Совместный рейд по выявлению злостных неплательщиков провели сотрудники УФССП совместно с областной Госавтоинспекцией 29 мая. Сотрудники ГИБДД остановили 138 автомобилей, а судебные приставы-исполнители проверили автомобилистов на наличие задолженности.

В итоге, за долги приставами арестовано и отправлено на спецстоянку девять транспортных средств.

Большинство водителей предпочли сразу же оплатить долг. Так, один предприниматель погасил на месте долг по налогам общей суммой в 60 тыс. рублей.