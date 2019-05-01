Нижнетавдинские аграрии близки к завершению посевной кампании

| Фото: Минсельхоз РФ | Фото: Минсельхоз РФ

29,2 тыс. га посеяли сельхозпредприятия района на 29 мая. План сева выполнен на 76 %, сообщает администрация Нижнетавдинского муниципального образования.

Первыми яровой сев закончили полеводы индивидуального предпринимателя Мурата Сирачева. Площади под зерновыми культурами в данном предприятии составляют 700 га.

Так же закончили посевную компанию полеводы индивидуального предпринимателя Андрея Боброва, главы КФХ Виктора Шабалина. На стадии завершения и другие предприятия района.

По агротехническим срокам остается сев многолетних трав в чистом виде, это около 1 тыс. га, тем самым практически на 60 % будет обновлен травостой. Это хороший задел для полноценного кормления сельскохозяйственных животных.