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Нижнетавдинские аграрии близки к завершению посевной кампании

Экономика, 16:10 30 мая 2019

Минсельхоз РФ | Фото: Минсельхоз РФ

29,2 тыс. га посеяли сельхозпредприятия района на 29 мая. План сева выполнен на 76 %, сообщает администрация Нижнетавдинского муниципального образования.

Первыми яровой сев закончили полеводы индивидуального предпринимателя Мурата Сирачева. Площади под зерновыми культурами в данном предприятии составляют 700 га.

Так же закончили посевную компанию полеводы индивидуального предпринимателя Андрея Боброва, главы КФХ Виктора Шабалина. На стадии завершения и другие предприятия района.

По агротехническим срокам остается сев многолетних трав в чистом виде, это около 1 тыс. га, тем самым практически на 60 % будет обновлен травостой. Это хороший задел для полноценного кормления сельскохозяйственных животных.

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# Нижнетавдинский район , посевная кампания

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