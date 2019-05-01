Тоболяк уснул в такси и остался без денег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в краже 65 тыс. рублей у пассажира такси задержали оперативники уголовного розыска в Тобольске. 36-летний мужчина отдыхал в увеселительном заведении и уснул в такси, а утром обнаружил пропажу банковской карты, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейские установили причастных к хищению и доставили их в отделение для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что один из подозреваемых работает водителем такси. Ночью к нему обратился потерпевший.

Во время поездки пассажир уснул и из его из кармана выпала банковская карта. Воспользовавшись моментом, водитель забрал карту. Позже он встретился со своими друзьями, которые согласились помочь ему обналичить денежные средств.

В одном из магазинов Тобольска они купили товары на общую сумму 33 тыс. рублей и продолжили встречу в кафе, где сняли с карты все имеющиеся средства. Вырученные наличные мужчины поделили между собой.

Задержанные свою вину признали. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору".