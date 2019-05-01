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Полицейские устанавливают личность разрисовавших скульптуры в Тюмени

Происшествия, 13:26 30 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Личность неизвестного, оставившего надписи на части постамента скульптуры "Нежность" на Цветном бульваре в Тюмени, устанавливают полицейские.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.

Сотрудники полиции отдела №4 проводят проверку по факту случившегося. Личность нарушителя устанавливается.

"В конце минувшей недели в полицию поступила информация о том, что еще и скульптуру "Мелодия" на Цветном бульваре частично запачкали красной краской. По этому факту также проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение", - сообщила Новик, которая добавила, что наряды полиции проинформированы о произошедшем на Цветном бульваре, правоохранители усилят патрулирование.

Инна Пахомова

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# полиция , скульптура , Цветной бульвар

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