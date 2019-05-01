Дети Ишимского района смогут отдохнуть и поработать летом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 450 детей, что составляет почти 99%, организованно отдохнут летом в Ишимском районе. На 100% выполнена акарицидная обработка всех мест детского отдыха в Ишимском районе. Все лагеря готовы к приемке детей.

Об этом в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель главы по социальным вопросам Ишимского района Людмила Боровикова.

По ее словам, площадки – наименее затратный вид отдыха детей, поэтому организации и работе площадок ежегодно уделяется серьезное внимание. В текущем году на территории района будут работать 103 культурных, досуговых и спортивных площадки.

Будут предусмотрены и другие варианты отдыха детей: путешествия, экскурсии, выезды в загородные оздоровительные центры и лагеря. Основной формой отдыха остаются летние лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях Ишимского района с организацией дневного сна для начального звена.

"Подростки смогут поработать, планируем трудоустроить 750 человек. Дети будут заниматься трудоустройством и озеленением территории, мелкими ремонтными и строительными работами, оказанием помощи ветеранам и престарелым людям. Смогут они реализовать и свой творческий потенциал – поработать вожатыми, помощниками библиотекаря, методиста по спорту, сотрудниками пресс-центра и агитбригады. Так что выбор для тех, кто желает заработать, есть", - подчеркнула Людмила Боровикова.

На организацию трудоустройства подростков в 2019 году глава Ишимского района Сергей Ломовцев выделил дополнительные средства из бюджета района. Кроме того, будут трудоустроены подростки по программе профилактики преступности.

35 детей прошли обучение в Школе вожатского мастерства и в течение трех летних месяцев будут работать в учреждениях культуры, спорта и образования. Еще весной они прошли аттестацию и получили соответствующее удостоверение.

Питание для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, будет организовано по льготной стоимости.

72 ребенка, которые числятся в группе особого внимания, будут находиться на особом контроле. Для них предусмотрено и распланировано трудоустройство и отдых на весь период летнего отдыха.

Замглавы отметила, что приняты все меры для обеспечения безопасности детского отдыха.

Инна Кондрашкина