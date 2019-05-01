Тимофей Мозгов и Сергей Быков открыли баскетбольную площадку в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бронзовый призер Олимпийских игр Тимофей Мозгов и чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков приняли участие в открытии первой профессиональной площадки для занятий стритболом в Тобольске.

Площадка построена в рамках программы "Тобольск-2020" и расположена на территории школы № 18. Здесь находится пять игровых полей с детскими и взрослыми баскетбольными стойками, зрительской трибуной и местом для работы диджея. На площадке уложено современное двухслойное покрытие с каучуковой крошкой. Этот факт особо отметил Тимофей Мозгов.

"В моем детстве не было такой крутой площадки, с таким покрытием. Мы играли на асфальте, поэтому все колени были разбиты. Вам повезло, поэтому берите от этой площадки все. Приходите сюда чаще, играйте, получайте удовольствие", - сказал Тимофей Мозгов.

Сергей Быков присоединился к словам своего коллеги и также призвал тоболяков чаще играть в баскетбол.

"Всегда радуюсь открытию любой уличной площадки. Замечено, что в баскетбольный зал детей чаще приводят родители, а на площадку приходят по собственному желанию. Занимайтесь баскетболом, становитесь лучше каждый день", - пожелал Сергей Быков.

С открытием новой площадки юных тоболяков поздравил глава города Максим Афанасьев.

"Такие площадки нужны молодежи, как воздух. Именно здесь вырастают звезды спорта, которые в будущем будут формировать городские, областные и российские команды. Поэтому мы будем строить подобные площадке в Тобольске и дальше", - подчеркнул градоначальник.

Максим Афанасьев выразил уверенность, что на новой площадке всегда много спортсменов, которые будут играть с утра и до позднего вечера. Тем более, что на стритбольной площадке установлено освещение.

После официального открытия тобольские баскетболисты приняли участие в турнире по стрит-болу, а гости высадили на территории площадки 12 рябин. Именно эти деревья стали одним из символов Тобольска по результатам конкурса "Легенды тобольского леса".

Евгений Новосёлов