В Тюмени сотрудники центра "Мои документы" испытали на себе, что значит быть инвалидом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксперимент по проверке доступной среды провели сотрудники центра "Мои документы" в Тюмени на улице Пышминской, 1а 30 мая. Администратор центра, примерив костюм Gert, имитирующий ощущения человека с ограниченными возможностями здоровья, самостоятельно передвигался по помещению.

Костюмы Gert были изобретены в Великобритании для моделирования возрастных изменений человеческого организма. Изначально они использовались для подготовки медицинского персонала в университетах, но оказались полезными в сфере торговли и услуг.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Эта технология была представлена в прошлом году на форуме "Инфотех", после чего губернатор поручил проверить учреждения социальной направленности", - рассказала директор Регионального информационно-образовательного центра Татьяна Беляева.

Комплект состоит из специальных нарукавников, наколенников, обуви, особых очков и наушников. В комплексе детали имитируют глаукому, потерю высокой частоты слуха, тугоподвижность суставов, ограничивают подвижность головы и снижают координацию. Общий вес – около 20 кг.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Костюм позволил администратору центра Владиславу Щелкову физически почувствовать на себе, каково в отделении пожилому или ограниченному в движениях клиенту, что позволит усовершенствовать процесс обслуживания. Чтобы даже с ослабленным слухом и зрением или другими проблемами здоровья можно было бы без особых затруднений получить талон в очередь и воспользоваться услугами центра.

"Основное, на что нам стоит обратить внимание, это, в первую очередь, отзывчивость наших сотрудников, - отметил директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин. - То есть, не посетитель должен искать глазами нашего администратора, а, наоборот, сотрудник должен первым увидеть, что посетителю нужна помощь".

Николай Ступников