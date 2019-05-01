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Сборная ТИУ отличилась на легкоатлетическом кроссе спартакиады вузов

Спорт, 17:05 31 мая 2019

департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Победителем XXIV Спартакиады вузов Тюменской области стала команда Тюменского индустриального университета. В областном центре прошли финальные соревнования по легкоатлетическому кроссу, сообщает пресс-служба опорного вуза.

В соревнованиях по кроссу сборная Тюменского индустриального университета завоевала второе место, уступив спортсменам из ТВВИКУ.

В личном зачете спортсмены опорного вуза также отличились: на дистанции 500 метров победу одержали Екатерина Бакуева и Александр Бакуев. С преодолением дистанции 1 тыс. метров лучше всего справился Александр Скребнев, второе место – у Ирины Поршневой.

На дистанции 500 метров у юношей второе место занял Кярам Ибрагимов, третье – Никита Носов.

Всего в соревнованиях приняли участие четыре университета: ТИУ, Тюменский государственный университет, ТюмГМУ и ТВВИКУ.

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# спартакиада вузов , ТИУ

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