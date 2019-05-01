Пенсионерка из Сургута отдала неизвестным около шести миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 5 млн 800 тыс. рублей лишилась 71-летняя сургутянка в результате мошенничества. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

Пожилая женщина обратилась в полицию 30 мая. Правоохранители выяснили, что пенсионерке позвонил мужчина, который представился руководителем контрольно-ревизионной комиссии. Неизвестный сообщил, что ей положена компенсация в размере 146 тыс. рублей за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее заказывала БАДы. Мужчина добавил, что данная фирма якобы ликвидирована в связи с тем, что поставляла некачественный товар. Он заверил женщину, что всем покупателям положена выплата.

"Пенсионерка вспомнила, что двумя годами ранее приобретала крем за 7 тысяч рублей. Однако для того, чтобы получить компенсацию, необходимо осуществить оплату комиссии в размере 31 тысячи рублей. Кроме того, звонивший стал настаивать на том, что отказаться от выплаты невозможно, а уплаченные деньги потом ей вернут. Будучи уверенной в достоверности информации, заявительница перевела первые средства. После пенсионерке позвонил еще один сотрудник якобы контрольно-ревизионной комиссии и сообщил, что необходимо оплатить налог в 90 тысяч рублей, а так как потерпевшая имеет удостоверение ветерана труда, то ей полагается скидка в размере 50 процентов. Также сургутянке под разными предлогами неоднократно звонили мошенники и требовали очередного перевода", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

В итоге пожилая сургутянка обратилась в потребительские банки и оформила несколько кредитов. Доверчивая пенсионерка за месяц совершила около 35 переводов денег на общую сумму более 5 млн 800 тыс. рублей.

Злоумышленников ищут. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного штрафа.