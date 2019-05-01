Владимир Путин присвоил тюменскому аэропорту Рощино имя Дмитрия Менделеева

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Президент России присвоил тюменскому аэропорту Рощино имя великого ученого Дмитрия Менделеева. 31 мая Владимир Путин подписал указ о присвоении 40 аэропортам городов страны имен великих земляков.

Напомним, что голосование "Великие имена России" прошло в 2018 году. Кроме имени Дмитрия Менделеева были предложены варианты назвать тюменскую воздушную гавань именем писателя Петра Ершова или нефтяника Виктора Муравленко.

В итоге, имя Виктора Муравленко присвоено аэропорту Нижневартовска. Аэропорт Сургута будет назван в честь первооткрывателя нефти Югры Фармана Салманова.

Всего в голосовании приняли участие около 5 млн россиян. Заключительный этап проходил с 12 по 30 ноября 2018 года. Свои предпочтения жители России могли высказать онлайн-голосованием и в социальных сетях, а также заполняя специальные анкеты, либо, позвонив по телефону.

Московские аэропорты получили имена выдающихся российских и советских деятелей: Шереметьево - Александра Пушкина, Домодедово — Михаила Ломоносова, Внуково — Андрея Туполева.

Первой российской воздушной гаванью, которая проведет торжественные мероприятия в рамках проекта "Великие имена России" станет аэропорт Шереметьево, сообщает официальный сайт проекта. Официальные мероприятия, посвященные присвоению аэропорту имени великого русского поэта, состоятся в Шереметьево 5 июня.