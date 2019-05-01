Ложный вызов в службу 112 может обернуться трагедией

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

337 тыс. вызовов, 46% которых являются ложными, поступило в систему 112 Тюменской области с января 2019 года.

Каждый ложный вызов занимает оператора системы 112, так как в соответствии с инструкциями он должен совершить в ответ не менее трех попыток дозвона до абонента и убедиться, что он не нуждается в экстренной помощи. В большинстве случаев абоненты, услышав приветственное голосовое меню системы 112 или представление оператора 112, кладут трубку, поняв, что они ошиблись номером. Ложные звонки отвлекают оператора и занимают телефонные линии в то время, когда кто-то действительно нуждается в помощи пожарных, спасателей, медиков. Ведь в такие моменты счет идет на секунды.

Если ошибочно набран номер 112, не стоит вешать трубку, необходимо дождаться ответа оператора и сообщить, что номер набран случайно.

Чтобы не позвонить в систему 112 случайно нужно заблокировать клавиатуру или экран телефона, проверить настройки телефона на предмет запрограммированного вызова экстренных оперативных служб, не давать детям телефон для игр и объяснить им, в каких случаях можно звонить по номеру 112. За ложный вызов спецслужб возможно применение наказания в виде административной ответственности и даже уголовной ответственности.

Напомним, что связаться с оператором системы-112 можно: с мобильного телефона (с сим-картой или без); с городского телефона (если поставщик услуги ПАО Ростелеком); с помощью SMS сообщения; с терминала ЭРА-ГЛОНАСС в транспортном средстве.