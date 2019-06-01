Мини-футбольный клуб "Тюмень" выиграл чемпионат России

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Мини-футбольный клуб "Тюмень" стал чемпионом России. Тюменская команда со счетом 3:2 выиграла финальный матч у спортивной дружины КПРФ. Итоговая игра чемпионата страны состоялась в Тюмени в спортивном комплексе "Центральный" 1 июня.

Тюменских футболистов тепло поздравил с победой губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Дорогие земляки, с победой нас! Три раза - бронзовые награды чемпионата страны, два раза - серебряные, и наконец - золотые. Это самый лучший подарок к 20-летию нашего футбольного клуба и к 75-летию Тюменской области", - обратился к игрокам и многочисленным болельщикам глава региона. Александр Моор поблагодарил тюменских спортсменов и их соперников за очень интересную игру.

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В торжественной церемонии награждения принял участие министр строительства и ЖКХ России, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Я от всей души поздравляю жителей Тюменской области и всех тех, кто любит этот прекрасный вид спорта. Мы шли к этой победе очень долго, шли своим путем. У нас очень хорошая школа. Сегодня огромное количество мини-футболистов, выросших на тюменской земле, играют и в родном клубе, и по всей России. Большинство в команде, которая сегодня завоевала победу - воспитанники тюменской школы", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Евгений Бабенко