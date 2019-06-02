Владимир Ульянов: тюменцев волнуют проблемы газификации и здравоохранения

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Показатели работы региона за 2018 год отражают факт развития промышленности и сельского хозяйства юга Тюменской области.

Этот факт отметил заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Ульянов, комментируя выступление губернатора Александра Моора перед депутатами, сообщает областная дума.

"Я хотел бы услышать большую проблематику и решение таких вопросов и направлений, как сельские дороги, газификация сельской местности. Потому что эти темы реально влияют на качество жизни", - отметил Владимир Ульянов.

Владимир Ульянов посетовал, что губернатор кратко высказался по проблемам здравоохранения, а они существуют и в городах, и в муниципальных районах, особенно в сельской местности.

"Сложно попасть на первичный прием к доктору, сложно в сельской глубинке получить медицинскую помощь узких специалистов, мне хотелось, чтобы губернатор поставил конкретные задачи перед департаментами. А поскольку на личных приемах, на сходах граждан в избирательном округе жители с депутатов серьезно спрашивают, мы должны давать четкие ответы населению – как власти будут решать проблемы", - прокомментировал депутат.

По словам Ульянова, 100% результата достичь трудно, но сделать так, чтобы это удовлетворяло существующие потребности жителей сельских территорий – просто необходимо.