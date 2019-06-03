"Принцессу на горошине" увидели маленькие пациенты областной больницы 1 июня

| Фото: областной департамент здравоохранения | Фото: областной департамент здравоохранения

Спектакль "Принцесса на горошине" актер Сергей Нарыков показал маленьким пациентам Тюменской областной клинической больницы № 1 1 июня. Благотворительный показ прошел при поддержке молодежного театрального центра "Космос", сообщает областной департамент здравоохранения.

После спектакля детей ждал еще один сюрприз - творческий мастер-класс от волонтеров "Краски жизни", которые несколько раз в месяц проводят занятия для маленьких пациентов в детских отделениях больницы. Мастер-классы каждый раз разные, но всегда развивающие творческое мышление и повышающие настроение.

Особое внимание уделили детям в отделении гематологии. Здесь прошел традиционный музыкальный концерт. Ребята путешествовали по музыкальной стране вместе с волшебным цветиком-семицветиком. Юные слушатели наслаждались прекрасным звучанием флейты, скрипки, фортепиано, гитары, балалайки, аккордеона. Этот необычный концерт подарили детям учащиеся и педагоги школы искусств им. Знаменского.

| Фото: областной департамент здравоохранения | Фото: областной департамент здравоохранения

"Мы начали эту добрую историю во время нашего проекта "Театр близко" в марте. "Космос" вместе с актерами и режиссерами решили выйти с перформансами и спектаклями на улицы Тюмени и в общественные пространства. Мы вместе с Сергеем Нарыковым решили продолжить это и показать детский спектакль в областной клинической больнице", - поделилась художественный руководитель центра "Космос" Мария Хайбуллина.