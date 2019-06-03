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Тюменские пожарные спасли трех человек

Происшествия, 13:24 03 июня 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области во "ВКонтакте" | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во "ВКонтакте"

114 пожаров потушили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области за прошедшую неделю, с 26 мая по 2 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Огнеборцам удалось спасти трех человек, двое получили травмы.

Отмечен рост числа пожаров, причинами которых стали загорания сухой травы, высохших прошлогодних листьев, всевозможного мусора (76 случаев).

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 52 раза, оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары , спасение на пожаре

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