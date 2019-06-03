ФК "Тобол" одержал уверенную победу в Нижнем Тагиле

| Фото: vk.com/fc_uralec_nt_nizhny_tagil | Фото: vk.com/fc_uralec_nt_nizhny_tagil

ФК "Тобол" из Тобольска одержал очередную победу в первенстве России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь).

В Нижнем Тагиле тоболяки разгромили местный клуб "Уралец-НТ" - 5:1. Счет был открыт уже на девятой минуте. Гол забил нападающий гостей Эдуард Сагдиев. В дальнейшем тоболяки владели преимуществом, но до перерыва забить больше не смогли.

В самом начале второго тайма Андрей Масаковский увеличил разницу – 2:0. Тут же хозяева представился шанс сократить отставание, но Максим Яшкин не смог с пенальти переиграть голкипера "Тобола" Александра Тереню. На 62-й минуте Масаковский оформляет дубль, а спустя 15 минут Аркадий Масковский забивает четвертый мяч в ворота "Уральца". Между этими голами уместился мяч хозяев. Пенальти реализовал Егор Колтышев. На 89-й минуте Эдуард Сагдиев также оформляет дубль, устанавливая окончательный счет – 5:1.

"Несмотря на забитый гол, первый тайм нельзя назвать удачным. Играли не очень активно, сказывался третий выездной матч подряд. После перерыва добавили в движении и довели матч до закономерной победы", - прокомментировал итог игры главный тренер "Тобола" Петр Парахин.

"Тобол" набрал семь очков и поднял на восьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок тоболяки проведут в Тюмени. 8 июня они сыграют с дублерами ФК "Тюмень".

Евгений Новосёлов