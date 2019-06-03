На Ялуторовском молочном комбинате будут производить сухое молоко

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Ялуторовский молочный комбинат приступил к реконструкции цеха по производству сухого молока.

В 1930 годы знаменитый завод начинал свою историю именно как комбинат сухого молока. Первую партию продукции завод выпустил 1 мая 1935 года. Ныне "Молочный комбинат "Ялуторовский" - филиал АО "Данон Россия". И директор филиала Владимир Дыкань считает возврат к востребованной сегодня линейке сухой молочной продукции, напротив, шагом в будущее.

"Для нас и в целом для молочной промышленности в России - это шаг в будущее, потому что наш проект – это не просто возобновление производства, - заявил он в беседе с корреспондентом "Тюменской линии", - это стремление вывести качество сухого молока на иной совершенно новый уровень, который будет соответствовать всем требованиям вплоть до производства детского питания, сухих молочных смесей".

С проектом, который направлен на реконструкцию цеха сушки мощностью 250 тонн в сутки, директор филиала познакомил депутатов Тюменской областной думы, которые провели в Ялуторовске выездное мероприятие.

Модернизация, по оценкам специалистов, позволит минимизировать потери за счет перепродажи недорогого обезжиренного молока в высокий сезон и даст возможность не покупать дорогостоящий белковый продукт у внешнего поставщика для нормализации и восстановления потребностей в сезоны низкого молока.

Региону же проект, по оценке председателя комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина, позволит в определенной мере, решить проблему с сезонным профицитом молока, и переработкой сырья от фермеров региона. Увеличатся налоговые отчисления в бюджет региона, появятся дополнительно 20 рабочих мест.

"Компания "Данон" - одна из самых требовательных к качеству сырья компаний, готова будет принимать в переработку не менее ста тонн молока от фермеров в сутки", - рассказал он.

В ноябре 2010 года в результате слияния молочных бизнесов "Юнимилк" и Danone в России "Молочный комбинат "Ялуторовский" вошел в состав компании Данон. 2013—2017 годы — реконструирована зона приемки молока, запущен современный цех по производству творога, запущена линия производства творожных десертов, введён в эксплуатацию холодный склад готовой продукции, построены очистные сооружения. После этой реконструкции производственные мощности завода увеличились до 1000 тонн молока в сутки. На реализацию этих проектов было затрачено более 2 млрд рублей.

В последние годы на Ялуторовском молочном комбинате высокими темпами развивается производство творожных десертов и стерилизованного молока. В 2018 году выручка от реализации готовой продукции превысила 6 млрд рублей, объем инвестиций составил 555 млн рублей.

Борис Олейник