Ярмарка вакансий помогла трудоустроить более ста тюменцев

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Более 350 вакантных рабочих мест предложили соискателям на ярмарке вакансий, которая прошла в Тюмени. О готовности трудоустроить специалистов различных сфер деятельности заявили 17 работодателей, сообщает Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

В день ярмарки более 120 человек воспользовались возможностью найти работу, почти половина из них достигли предварительной договоренности о трудоустройстве. Востребованными оказались обладатели самых разных специальностей – от горничных, водителей, поваров, фельдшеров до начальников радиостанции, инженера по снабжению, инженеров-программистов и начальника производства.

Так, Тюменская домостроительная компания набрала 80 новых сотрудников по 30 специальностям, среди которых столяр, бетонщик, слесарь, инженер, диспетчер, машинист, электросварщик, начальник отдела, штукатур и каменщик.

Следующая ярмарка вакансий состоится 20 июня по адресу: ул. Республики 204 В, корп. 3. Вакантные рабочие места предложат предприятия в сфере обслуживания.