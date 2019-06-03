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Ярмарка вакансий помогла трудоустроить более ста тюменцев

Общество, 14:41 03 июня 2019

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Более 350 вакантных рабочих мест предложили соискателям на ярмарке вакансий, которая прошла в Тюмени. О готовности трудоустроить специалистов различных сфер деятельности заявили 17 работодателей, сообщает Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

В день ярмарки более 120 человек воспользовались возможностью найти работу, почти половина из них достигли предварительной договоренности о трудоустройстве. Востребованными оказались обладатели самых разных специальностей – от горничных, водителей, поваров, фельдшеров до начальников радиостанции, инженера по снабжению, инженеров-программистов и начальника производства.

Так, Тюменская домостроительная компания набрала 80 новых сотрудников по 30 специальностям, среди которых столяр, бетонщик, слесарь, инженер, диспетчер, машинист, электросварщик, начальник отдела, штукатур и каменщик.

Следующая ярмарка вакансий состоится 20 июня по адресу: ул. Республики 204 В, корп. 3. Вакантные рабочие места предложат предприятия в сфере обслуживания.

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# трудоустройство , ярмарка вакансий

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