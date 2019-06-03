Тюменские филологи объяснили значение союза "в смысле"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Филологи ТюмГУ обнаружили новый союз – в смысле. В работе они рассмотрели типы контекстов, включающих сочетание "в смысле" в союзной функции, сообщили в вузе.

По словам доцента кафедры русского языка Натальи Кузнецовой, в современной русской речи единица в смысле часто употребляется в функции союза, причем уже не только в устной разговорной речи. Практически во всех функциях этот союз выступает как синоним союза то есть.

Размышляя о том, почему в русской речи служебная единица в смысле стала выполнять еще и функцию союза, исследователи предположили, причина кроется в этимологической связи союза в смысле с существительным смысл. Конструкции с союзом в смысле отражают динамику порождения речи, формирования смысла высказывания. При этом контексты, в которых в смысле выступает в функции союза, составляют одну восьмую от всего объема вхождения лексемы "смысл" с предлогом "в".

"Если признать за единицей в смысле статус союза, нужно в первую очередь определиться с тем, что он соединяет, – пояснила Наталья Кузнецова. – В самых ранних примерах, в которых можно усмотреть в смысле в союзной функции, эта единица относится всегда к отдельным словам и сигнализирует о разъяснении их значений через синонимы. В некоторых случаях не всегда возможно четко определить, с чем мы имеем дело: еще с существительным смысл в форме предложного падежа или уже с союзом".

По словам русистов, в союзе то есть мир предстает как завершенный, статичный, уже существующий, лишь нуждающийся в объяснении и констатации, тогда как союз в смысле обращает нас к динамике.

"Можно сказать, что появление в русской речи союза в смысле создает предпосылки для дифференциации значений пояснительных союзов: то есть оформляется как союз онтологический, а в смысле – как гносеологический", – заключают исследователи.