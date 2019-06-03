В Тюмени задержали мужчину с автоматом в рюкзаке

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже пневматического автомата задержали тюменские полицейские. Мужчина разбил витрину магазина в центре города, сообщает УМВД по Тюменской области.

В ходе ночного патрулирования стражи порядка обратили внимание на мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его рюкзаке сотрудники полиции обнаружили пневматический автомат. Мужчина признался, что похитил его в магазине.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что злоумышленник разбил витрину магазина в центре Тюмени и похитил пневматический автомат стоимостью около 25 тыс. рублей. Похищенное он положил в рюкзак и отправился гулять по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.