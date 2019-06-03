Похитителя забора в селе Омутинское задержали бойцы Росгвардии

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Хищение металлического ограждения предотвратили сотрудники Росгвардии в селе Омутинское. Злоумышленника заметили у здания нефтебазы, сообщает областное отделение Росгвардии.

На маршруте патрулирования сотрудники увидели, как молодой человек снимал металлические решетки ограждения, похищенное он складывал в автомобиль.

Правоохранители решили дождаться подозреваемого на дороге, там его остановили для проверки документов. При досмотре в его машине обнаружили 13 решеток. Возбуждено уголовное дело.