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Похитителя забора в селе Омутинское задержали бойцы Росгвардии

Происшествия, 16:09 03 июня 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Хищение металлического ограждения предотвратили сотрудники Росгвардии в селе Омутинское. Злоумышленника заметили у здания нефтебазы, сообщает областное отделение Росгвардии.

На маршруте патрулирования сотрудники увидели, как молодой человек снимал металлические решетки ограждения, похищенное он складывал в автомобиль.

Правоохранители решили дождаться подозреваемого на дороге, там его остановили для проверки документов. При досмотре в его машине обнаружили 13 решеток. Возбуждено уголовное дело.

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# кража , Росгвардия

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