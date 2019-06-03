Юрий Эрвье: я выбрал для себя дорогу, которой нет конца

фотоархив предоставлен пресс-службой губернатора Тюменской области фотоархив предоставлен пресс-службой губернатора Тюменской области

Прообразом Бога нефти из песни Владимира Высоцкого "Тюменская нефть" стал Юрий Эрвье, который доставил две канистры с нефтью из Самотлора в Москву своим главным оппонентам по поиску месторождений в Сибири.

Эту историю Высоцкому рассказал, как утверждают журналисты, его давний приятель, доктор наук Игорь Бровин, долгие годы работавшим в научно-исследовательском институте "УкрНИИгипронефть".

"В районе Самотлора велись буровые работы. Два года прошло – никаких результатов. Из Академии наук приехала делегация и сделала вывод, что нефти там нет и быть не может. Я с Эрвье потом разговаривал, спрашивал: "А как ты почувствовал, что есть нефть?" Он мне ответил: "Шестым чувством", - рассказал он знаменитому поэту и барду. - После этого Эрвье на свой страх и риск бурил еще год. Однажды ночью ударил фонтан нефти. Что делает Эрвье? Он берет две канистры, наполняет их нефтью, утром по рации вызывает вертолет и летит в Сургут. Там он садится на "Ан-24" и летит в Тюмень, идет к рейсу Тюмень-Москва".

"…И бил фонтан и рассыпался искрами,

При свете их я Бога увидал:

По пояс голый, он с двумя канистрами

Холодный душ из нефти принимал.

И ожила земля, и помню ночью я

На той земле танцующих людей...

Я счастлив, что, превысив полномочия,

Мы взяли риск - и вскрыли вены ей!"

В юности Юрий Эрвье попробовал много профессий: был и грузчиком, и помощником мастера на заводе. Работал в Грузии и Узбекистане, пока судьба не занесла его на Украину. В 20 лет попал в геологоразведку - в трест "Укргосбуртрест". Затем его вызвали в Москву, предложили поехать на работу в Сибирь.

В одном из интервью Юрий Эрвье сказал, что выбрал для себя дорогу, которой нет конца. "Геология – вечный поиск. И никто не знает, где скрыла природа ключи от своих сокровищ", - подчеркнул он.

В Тюмень он прибыл теплым сентябрьским утром 1952 года. Через два года Юрий Эрвье был назначен главным инженером треста "Тюменьнефтегеология", затем управляющим треста. После открытия Березовского газового месторождения Эрвье упорно настаивал на расширении работ на Тюменском Севере. И добился своего. Затем последовали открытия нефти в Приуральском районе и Среднем Приобье.

После очередных реорганизаций Эрвье назначили начальником Тюменского территориального геологического управления, затем — Главтюменьгеологии. Почти четверть века руководил он геологической службой Тюменской области. Создал уникальное предприятие, которому не было равных в мире: 9 объединений, около 50 экспедиций. За время его руководства было открыто более 250 месторождений нефти и газа, в том числе такие гиганты, как Самотлорское, Усть-Балыкское, Мамонтовское, Заполярное, Уренгойское, Медвежье, Губкинское…

"Я считаю, первооткрывателем стал коллектив единомышленников, людей разных специальностей, и называю их одним именем – геологи Тюмени. Любое открытие – итог огромного напряжения, сплав знаний и энтузиазма, устремленных к большой цели", – говорил Юрий Эрвье.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников