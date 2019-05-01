Освоение Западно-Сибирской нефтегазовой провинции – эпоха Богомякова

Геннадий Богомяков | Фото: tumentoday.ru Геннадий Богомяков | Фото: tumentoday.ru

Далее в сюжете Когда началось широкомасштабное промышленное освоение Западной Сибири

Агентство "Тюменская линия" подготовило цикл материалов, посвященных 75-летию области. Журналисты расскажут о людях, знаковых событиях, интересных фактах.

Освоение Западно-Сибирской нефтегазовой провинции – эпоха Богомякова. Он был геологом высокой квалификации и прекрасным руководителем…, и я перед ним преклоняюсь. Такую оценку Геннадию Богомякову, первому секретарю Тюменского обкома КПСС в 1973 – 1990 годы, дал Абел Аганбегян, крупнейший советский и российский экономист, специалист в области организации промышленного производства, проблем производительности труда, в годы перестройки (1985—1991) - советник генерального секретаря ЦК КПСС по вопросам экономики.

"Мы познакомились, когда он работал в тюменском геологоразведочном НИИ, - рассказал Абел Аганбегян журналисту Игорю Огневу. - Мы тесно общались и позже, когда его назначили заведующим отделом нефти и газа Тюменского обкома КПСС, а потом избирали на высокие партийные посты. Не скажу, что мы дружили, но у нас были нормальные рабочие отношения…"

Возможно, именно эти качества позволили первому секретарю Тюменского обкома КПСС вынести значительную тяжесть руководства "делом века" - освоением Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Эпоха, которую впоследствии назовут "временем Богомякова".

Обком КПСС в те годы был штабом, где разрабатывали стратегию развития области. И большинство управленческих решений было продиктовано научными разработками Тюменского филиала Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМСа), директором которого в 30 лет был назначен Геннадий Богомяков. В 1964 году тюменский филиал превратился в полноценный ЗапСибНИГНИ. В те годы тюменские ученые выдвинули смелую гипотезу, которая, впрочем, опиралась на данные исследований по плану опорного бурения, что запасы углеводородов Западной Сибири могут составить 120 млрд тонн.

Глава Мингео СССР Петр Антропов, также считал, что непредвзятый анализ строения недр показывает, что в Западной Сибири может быть не менее 200 млрд тонн углеводородов!. Он поручил ученым из нескольких НИИ прийти к согласованному мнению о запасах Западной Сибри. Специальную комиссию возглавил крупный ученый профессор Бакиров. Насчитали 134 млрд тонн. Это превышало тогдашние мировые запасы!

Итогом этой работы стало постановление правительства от 4 декабря 1963 года о добыче нефти и газа в Западной Сибири. Этот документ разрешил и острейшую проблему – намерение построить Нижнеобскую ГЭС. Институт "Гидропроект" им. Жука подготовил технико-экономическое обоснование "самой крупной" ГЭС с плотиной у Салехарда в 6-7 млн киловатт установленной мощности. При отметке плотины ГЭС в 42 метра пришлось бы затопить более 140 тыс. кв. км территории. Ориентировочные потери могли составить 8–9 млрд руб. при стоимости станции в 1,4 млрд. Ведь под воду попадали площади, на которых позже открыли уникальные месторождения нефти и газа. Правда, расчетов этих, утверждает Игорь Огнев, не найти ни в одном НИИ – они были сделаны в гостинице "Москва" за один вечер. Да и методика расчетов остается на совести автора, Богомякова. "Но мы понимали, – говорит он, – что наше дело правое, так что совесть и теперь не мучает". Подобных эпизодов борьбы было немало.

Всего на тюменской земле с 1953 по 1991 годы были открыты 550 месторождений нефти, газа и газоконденсата. Среди них такие уникальные с запасами газа более 500 млрд м3 и нефти более 300 млн тонн: Уренгойское, Самотлорское, Приобское, Русское, Заполярное, Ямбургское и др.

Разработка тюменской нефти дала импульс строительству новых городов. Из маленьких поселков в города с многотысячным населением превратились Сургут, Нижневартовск, Мегион, Уренгой, Новый Уренгой, Нефтеюганск, Когалым, Урай, Лангепас, Нягань. Всего в ходе освоения тюменской нефти было построено 18 городов.

Благодаря развитию нефтепромыслов в городах Тюменской области были построены полная социальная инфраструктура, аэропорты. В регионе проложены дороги с твёрдым покрытием, железная дорога Тюмень - Тобольск - Сургут - Нижневартовск, построены десятки мостов через реки.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников.