Когда началось широкомасштабное промышленное освоение Западной Сибири

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19 мая 1962 года Совет Министров СССР принял постановление "О мерах по усилению геологоразведочных работ на нефть и газ в районах Западной Сибири".

В нем были намечены основные направления широкомасштабного промышленного освоения Западно-Сибирского региона. В частности, поставлена задача - подготовить к разработке основные горизонты Усть-Балыкского, Мегионского и Шаимского месторождений.

Открытие крупных нефтяных и газовых месторождений в мезозойских отложениях и выявленные перспективы нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности, особенно северных районов Тюменской области, позволили поставить вопрос о создании в этом районе новой нефтегазодобывающей базы страны.