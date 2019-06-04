Центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки создадут во всех школах Ялуторовска

| Фото: тюменского филиала Президентской библиотеки | Фото: тюменского филиала Президентской библиотеки

Во всех школах Ялуторовска в 2019 году будут созданы центры удаленного доступа к фондам Президентской библиотеки. Знания истории развития Тюменской области депутатам областной думы продемонстрировали школьники Ялуторовска.

В режиме видеоконференции прошла викторина, посвященная 75-летию региона, между учащимися школы № 4 и школы им. Декабристов. Ребята ответили на вопрос о полуострове, который сам заявляет о своей величине, о реке, на которой погиб Ермак, об изобретателе радио Александре Попове. И это, по словам директор департамента образования Тюменской области Алекасея Райдера, были самые простые вопросы викторины, которая готовилась к юбилею региона совместно с другими департаментами и содержит самые сложные вопросы не только из истории области, но и ее экономики, культуры и спорта.

Впрочем, игра проводилась из центра удаленного доступа Президентской библиотеки, что позволяло школьникам безошибочно находить ответы на самые каверзные вопросы. Это продемонстрировала другая группа учащихся, которые отвечали на вопросы о правах ребенка и в течение нескольких минут имели возможность найти уникальные документы из фондов Президентской библиотеки.

Торжественное открытие уникальной аудитории с доступом к ресурсам Президентской библиотеки в Ялуторовске состоялось26 апреля 2017 года в рамках работы информационно-просветительског о центра Тюменской области.

Аудитория оснащена многофункциональной техникой и трансформирующейся мебелью, что позволяет использовать ее для проведения мероприятий в различных форматах, что и было продемонстрировано в ходе дня Тюменской областной думы в Ялуторовске.

Школа № 4, в которой обучаются 1 тыс. 465 школьников, - самая большая школа Ялуторовска. "Это лидер системы образования города, - утверждает председатель комитета образования администрации Ялуторовска Евгений Федерягин. - И сегодня мы показали все те моменты, которые характеризуют жизнь обычной массовой муниципальной школы. Мы находимся в центре удаленного доступа президентской библиотеки. Таких центров у нас в Ялуторовских школах три. И в этом году по плану мы еще откроем такие центры в двух школах. И таким образом во всех школах города будут созданы центры удаленного доступа к фондам президентской библиотеки".

Скорость, смена технологий и методик, которые продемонстрировали ялуторовские школьники и педагоги, оставили в потрясении заместителя председателя Тюменской областной думы, кандидата педагогических наук Галину Резяпову.

"Я потрясена, - заявила она корреспонденту "Тюменской линии", - склоняю голову перед теми, кто сегодня работает в школах. Интернет – это величайшее достижение, если использовать его с умом. Открываются новые горизонты, стираются границы между странами и народами. Школьники из Ялуторовска общаются со сверстниками из Индии и Уэльса, что нам показали на уроке английского языка. Я вижу, что Тюменское образование очень качественно и поступательно идет по пути освоения новых технологий в обучении".

Для Президентской библиотеки Тюменская область давно стала надежным партнером. На базе Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева создан и успешно работает филиал Президентской библиотеки. 23 мая 2011 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Президентской библиотекой и Тюменской областью.

В данный момент на территории Тюменской области открыто и успешно функционирует более 40 удаленных электронных читальных залов. Они обеспечивают оперативный доступ ко всему фонду Президентской библиотеки, который на сегодняшний день насчитывает более 500 тыс. единиц хранения. Это цифровые копии опубликованных изданий и архивных документов, аудио- и видеозаписей, авторефератов диссертаций и других материалов, отражающих многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Борис Олейник