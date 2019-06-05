Двадцать площадок откроются во Всероссийский олимпийский день в Тюмени

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

XXX Всероссийский олимпийский день, приуроченный к 75-летию образования Тюменской области, состоится на площадке перед футбольным стадионом "Геолог" 16 июня, начало - в 12 часов.

Любой желающий может прийти и попробовать свои силы на 20 интерактивных площадках, организованных региональными федерациями, каждая из которых представит разные виды спорта: от шахмат до рукопашного боя, от гиревого спорта до черлидинга.

Помимо интерактивных площадок на территории мероприятия состоится концертная программа и "Олимпийский Форд Боярд" с различными конкурсами и квестами для детей. Взрослые тоже не будут скучать и смогут проявить себя перед сдачей норм ГТО в силе, ловкости и меткости.

Отметим, мероприятие направлено на привлечение населения к здоровому образу жизни, а также это отличный шанс познакомить подрастающее поколение с различными видами спорта и выбрать увлечение по душе. Его проводит региональная общественная организация "Олимпийский совет Тюменской области" под эгидой Олимпийского комитета России и при содействии Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.