Тюменцев зовут присоединиться к "Спортивному заряду"

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

На девяти площадках Тюмени начнутся 15-минутные зарядки 4 июня в 8 часов 30 минут, сообщает администрация города.

Все желающие смогут прийти на ближайшую площадку проекта "Спортивный заряд" и, следуя несложным инструкциям опытных фитнес-тренеров, под приятную музыку выполнить небольшой комплекс упражнений.

Утренние зарядки проводятся в Тюмени каждую неделю во вторник и пятницу. Горожан будут рады встретить в 8 часов 30 минут по следующим адресам:

- управа Ленинского административного округа Тюмени (ул. Мельникайте, 74);

- управа Центрального административного округа (ул. Новгородская, 10);

- СК "Строймаш" (ул. Мельничная, 1);

- спортивный клуб "Мир борьбы" (ул. Беляева, 33, строение 1);

- Городская площадь (у администрации города Тюмени, ул. Первомайская, 20);

- сквер Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2);

- МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а);

- ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1);

- МАУ ДО ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б).

По выходным активно встретить утро можно в парках и скверах. Начало занятий – в 9 часов. Тюменцев ждут в Гилевской роще (площадка рядом с базой ДЮСШ № 2), экопарке Затюменский (площадка для воркаута) и сквере Комсомольском (площадка в центре сквера).