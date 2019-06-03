Тоболяка обвиняют в расправе над приятелем возле кафе

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

41-летнего жителя Тобольска обвиняют в убийстве знакомого в ходе конфликта возле одного из городских кафе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 2 июня произошел конфликт между двумя нетрезвыми посетителями кафе, которое расположено в Тобольске. Мужчина, желая отомстить знакомому, целенаправленно поехал домой, взял там нож и вернулся обратно. В ходе драки возле кафе злоумышленник два раза ударил 36-летнего приятеля ножом в грудь. После тоболяк скрылся с места происшествия. Орудие убийства он выбросил по дороге. Раненый мужчина скончался по пути в медицинское учреждение.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.