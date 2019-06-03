Под предлогом выигрыша в лотерее мошенники похитили у селянина деньги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 270 тыс. рублей лишился житель Тюменской области, общаясь с мошенниками. Крупную сумму неизвестные выманили под предлогом выигрыша в лотерее, сообщает межмуниципальный отдел МВД РФ “Тобольский”.

В дежурную часть с. Ярково с заявлением о факте мошенничества обратился местный житель. Полицейские выяснили, что ему позвонил неизвестный. Он заверил, что мужчина выиграл в лотерее более 400 тыс. рублей. На протяжении недели мошенники под различными предлогами просили селянина переводить деньги, при этом они уверяли, что все деньги вернут вместе с выигрышем.

“Злоумышленники даже прислали сертификат, подтверждающий, что 37-летний селянин является победителем лотереи. В надежде получить крупную сумму денег мужчина взял кредиты и перевел более 270 тысяч рублей мошенникам. Не дождавшись обещанной суммы, он понял, что его обманули и обратился в полицию”, — рассказали в МО МВД РФ “Тобольский”.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Злоумышленников ищут.