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В ишимской больнице лечат подростка от клещевого энцефалита

Общество, 15:58 03 июня 2019

управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

Первый случай заболевания клещевым энцефалитом выявлен в Ишиме в областной больнице № 4. Диагноз лабораторно подтвердился у 14-летнего жителя Армизонского района. Сейчас он проходит лечение в инфекционном отделении, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Всего же за прошедшую неделю по поводу присасывания клещей в больницу обратились 149 человек, из них 33 ребенка. Большинство пациентов - сельские жители. Всем обратившимся в медучреждение, за исключением двух ранее привитых от клещевого энцефалита человек, был введен иммуноглобулин.

Всего с начала сезона жертвами клещей стали 725 человек, из них 172 ребенка.

Доктора настоятельно рекомендуют ишимцам в случае присасывания клеща обращаться в больницу. В рабочий день иммуноглобулин могут поставить в поликлинике по месту жительства, в выходной день - в приемном или инфекционном отделениях больницы.

Соб. инф.

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# Армизонский район , Ишим , клещевой энцефалит , областная больница №4

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