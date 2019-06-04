В Ялуторовске построят две гостиницы

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В Ялуторовске за счет частных инвестиций дополнительно строится еще две гостиницы. Об этом, рассказывая журналистам о перспективах развития города, сообщил глава администрации Ялуторовска Вячеслав Смелик.

"Город привлекателен для туристов, у нас проходят различные мероприятия регионального значения, которые внесены в календарь туристических событий России, - отметил он. - Количество туристов ежегодно растет, и на сегодняшний день составляет около 70 тысяч в год. И наша цель, не только привлечь туриста в город, но и задержать его на ночь, чтобы было двухдневное посещение".

Глава города уверен, что и на второй день, и на третий туристу найдется, чем заняться, и что посмотреть в Ялуторовске.

"У нас есть объекты туристического интереса", - уверен Вячеслав Смелик. Это богатейшая история города, декабристы, которые отбывали здесь ссылку и оставили глубокий след в этой истории, это городской острог.

"В 2017 году у нас открылся еще один музей – Торговые ряды, который тоже очень интересен для туристов, - пояснил Смелик. - Кроме того, мы каждый год стараемся придумывать новые мероприятия, которые привлекут в город дополнительных туристов".