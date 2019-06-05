Тоболяк украл детскую коляску и продал ее за двести рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Житель Тобольска украл детскую коляску и продал ее за 200 рублей. Его задержали оперативники, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о хищении детской коляски обратилась местная жительница. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее судимый мужчина 1990 года рождения. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Злоумышленник сообщил, что решил украсть коляску спонтанно. Зайдя в подъезд, он увидел ее и решил украсть. Позже мужчина продал коляску за 200 рублей. Деньги потратил на алкоголь. Коляску вернули законной владелице. Злоумышленник признал вину. Он находится под подпиской о невыезде.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.