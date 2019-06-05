Профосмотр водителей сотрудники ГИБДД и медики провели на трассе Тюмень - Омск

| Фото: администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

Профилактический осмотр водителей устроили сотрудники ГИБДД совместно с медицинскими работниками на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Омутинском районе, сообщает администрация Омутинского муниципального образования.

Осмотр проходил в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Медики напомнили водителям о режиме труда и отдыха, объяснили, что усталость и сонливость за рулем может привести к дорожно-транспортному происшествию, провели устный опрос состояния здоровья водителей и измерили артериальное давление.

| Фото: администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

Автоинспекторы обратили внимание водителей на возможные причины совершения дорожно-транспортных происшествий, такие как превышение допустимой скорости, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение дистанции, усталость и сон за рулем.

Работники скорой медицинской помощи отработали навыки и умения оказания первой медицинской помощи, объяснили какие подручные материалы для этого можно использовать.

| Фото: администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

Водители на специальных бланках написали свои пожелания для участников дорожного движения с целью последующего их размещения на объектах придорожного сервиса и АЗС федеральной автодороги.

Участники мероприятия сделали общее фото с хештегом #РоссияБезДТП и пожелали друг другу безаварийного вождения.