Профосмотр водителей сотрудники ГИБДД и медики провели на трассе Тюмень - Омск
Профилактический осмотр водителей устроили сотрудники ГИБДД совместно с медицинскими работниками на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Омутинском районе, сообщает администрация Омутинского муниципального образования.
Осмотр проходил в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".
Медики напомнили водителям о режиме труда и отдыха, объяснили, что усталость и сонливость за рулем может привести к дорожно-транспортному происшествию, провели устный опрос состояния здоровья водителей и измерили артериальное давление.
Автоинспекторы обратили внимание водителей на возможные причины совершения дорожно-транспортных происшествий, такие как превышение допустимой скорости, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение дистанции, усталость и сон за рулем.
Работники скорой медицинской помощи отработали навыки и умения оказания первой медицинской помощи, объяснили какие подручные материалы для этого можно использовать.
Водители на специальных бланках написали свои пожелания для участников дорожного движения с целью последующего их размещения на объектах придорожного сервиса и АЗС федеральной автодороги.
Участники мероприятия сделали общее фото с хештегом #РоссияБезДТП и пожелали друг другу безаварийного вождения.