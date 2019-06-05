В Ишиме велосипедист получил перелом бедра из-за аварии

| Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

24-летний велосипедист получил перелом бедра со смещением. Авария произошла возле садового общества "Локомотив" Ишима 5 июня.

Молодой человек ехал на велосипеде по правому краю дороги. При пересечении дороги мужчина столкнулся с двигавшейся в попутном направлении автомашиной Daewoo Nexia под управлением водителя 68 лет.

В результате ДТП велосипедист получил закрытый перелом бедра со смещением.

С начала июня на территории Ишима и Ишимского района зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, сообщает ОГИБДД МО МВД России "Ишимский".

Соб. инф.