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В Ишиме велосипедист получил перелом бедра из-за аварии

Происшествия, 12:26 05 июня 2019

ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

24-летний велосипедист получил перелом бедра со смещением. Авария произошла возле садового общества "Локомотив" Ишима 5 июня.

Молодой человек ехал на велосипеде по правому краю дороги. При пересечении дороги мужчина столкнулся с двигавшейся в попутном направлении автомашиной Daewoo Nexia под управлением водителя 68 лет.

В результате ДТП велосипедист получил закрытый перелом бедра со смещением.

С начала июня на территории Ишима и Ишимского района зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, сообщает ОГИБДД МО МВД России "Ишимский".

Соб. инф.

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# велосипедист , ГИБДД , ДТП , Ишим , Ишимский район

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