Пять случаев клещевого боррелиоза зарегистрированы в Тюменской области

| Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

Пять случаев заболевания клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита зарегистрированы в Тюменской области на 3 июня, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всем пострадавшим, которые не делали прививки от клещевого вирусного энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

С начала эпидсезона исследовано 1 тыс. 169 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 11 клещах, а возбудитель клещевого боррелиоза в 311 клещах.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано 5,2 тыс. га (87,5%), из них в рамках подготовки к летней оздоровительной компании 1,5 тыс. га (100%).

Сотрудники управления Роспотребнадзора напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала 2019 года от клещевого энцефалита привили 53 тыс. 516 человек, из них 16 тыс. 584 — дети до 14 лет.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям региональной столицы помогут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области — в областных больницах в муниципальных образованиях.

Горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций продолжает работу: 8-9044-92-92-30.