Фальшивые царские червонцы продал неизвестный жителю Тобольска

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 90 тыс. рублей отдал тоболяк мошеннику, решив приобрести царские золотые червонцы, сообщает УМВД России по Тюменской области.

61-летнему мужчине на улице неизвестный предложил приобрести червонцы Николая II из золота 900-й пробы. Потерпевший пояснил, что хотел переплавить их на коронки для зубов. Договорившись о цене, тоболяк передал злоумышленнику 23 тыс. рублей, а также приобрел для него телефон в кредит стоимостью более 68 тыс. рублей. Позже потерпевший решил оценить стоимость купленных монет. Специалист пояснил, что они не представляют никакой ценности и сделаны из сплава недрагоценных металлов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские настоятельно не рекомендуют приобретать монеты и антикварные вещи у случайных знакомых. Злоумышленники покупают поддельные монеты в интернете для дальнейшей перепродажи под видом настоящих. Копии монет настолько качественно изготовлены, что даже специалистам требуется немало времени, чтобы установить подделку.