  • 6 июня 20196.06.2019четверг
  • USD65,1243
    EUR73,3690
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер северо-западный

Фальшивые царские червонцы продал неизвестный жителю Тобольска

Происшествия, 19:27 06 июня 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 90 тыс. рублей отдал тоболяк мошеннику, решив приобрести царские золотые червонцы, сообщает УМВД России по Тюменской области.

61-летнему мужчине на улице неизвестный предложил приобрести червонцы Николая II из золота 900-й пробы. Потерпевший пояснил, что хотел переплавить их на коронки для зубов. Договорившись о цене, тоболяк передал злоумышленнику 23 тыс. рублей, а также приобрел для него телефон в кредит стоимостью более 68 тыс. рублей. Позже потерпевший решил оценить стоимость купленных монет. Специалист пояснил, что они не представляют никакой ценности и сделаны из сплава недрагоценных металлов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские настоятельно не рекомендуют приобретать монеты и антикварные вещи у случайных знакомых. Злоумышленники покупают поддельные монеты в интернете для дальнейшей перепродажи под видом настоящих. Копии монет настолько качественно изготовлены, что даже специалистам требуется немало времени, чтобы установить подделку.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# монеты , Тобольск , фальшивки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 06.06.2019Фальшивые царские червонцы продал неизвестный жителю Тобольска
18:43 06.06.2019Тюменец, устроивший наркопритон в доме сожительницы, пойдет под суд
16:43 06.06.2019Житель Губкинского, пытавшийся подорвать два банкомата, получил пять лет строгача
15:38 06.06.2019Тоболяка обвиняют в изнасиловании пенсионерки