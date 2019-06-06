Суд лишил водительских прав девушку, сбившую людей у "Галереи Вояж" в Тюмени

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Лишения водительских прав автомобилистки, которая сбила пешеходов у ТЦ "Галерея Вояж" в Тюмени, добилась в облсуде прокуратура региона 6 июня, сообщает ведомство.

Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда изменила приговор Центрального районного суда Тюмени от 11 апреля 2019 года, которым Альвина Хабибуллина была осуждена к 1 году ограничения свободы по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, вечером 2 ноября 2018 года автомобилистка на Hyndai Solaris двигалась со скоростью, не обеспечивающей контроль за движением транспортного средства, без учета интенсивности движения и мокрого асфальта. Спускаясь с путепровода и поворачивая налево на ул. Герцена у ТЦ "Галерея Вояж", она не справилась с управлением и наехала на пешеходов, стоявших у светофора. В результате происшествия три женщины 1963, 1969, 1994 годов рождения получили переломы ног. У двух мужчин 1964 и 1990 годов рождения – легкий вред здоровью.

Как следует из материалов уголовного дела, водительский стаж Хабибуллиной составлял 2 года, однако фактически она управляла транспортным средством всего около 1,5 месяцев.

Девушка признала свою вину.

Центральный районный суд назначил ей 1 год ограничения свободы. В течение указанного срока осужденной нельзя выезжать за пределы Тюмени и изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, являться в инспекцию один раз в месяц для регистрации. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу двух потерпевших в общей сложности 755 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на оплату услуг представителя.

Районный суд не стал лишать автомобилистку водительских прав, хотя государственный обвинитель на этом настаивал.

Прокуратура Тюмени внесла апелляционное представление на приговор в связи с несправедливостью назначенного наказания и неправильного применения уголовного закона.

Согласно санкции ч. 1 ст. 264 УК РФ, при назначении наказания в виде ограничения свободы дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельности не предусмотрено.

Между тем в силу ч. 3 ст. 47 УК РФ лишение права заниматься определенной деятельностью может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса в качестве наказания за соответствующее преступление, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права заниматься определенной деятельностью.

Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда удовлетворила апелляционное представление. Она изменила приговор, назначив Хабибуллиной дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год.