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Селянин грозился застрелить гостя из ружья

Происшествия, 13:59 06 июня 2019

slutsk24.by | Фото: slutsk24.by

Мужчину, угрожавшего ружьем племяннику жены, задержали полицейские с. Аромашево. Хозяину не понравилось, что гость зашел в дом в ботинках, сообщает УМВД по Тюменской области.

Как рассказал правоохранителям потерпевший, он пришел в гости к жене подозреваемого. Вернувшись с работы, хозяин увидел, что гость находится в доме в ботинках и сделал ему замечание. Началась ссора, переросшая в драку. Хозяин выгнал потерпевшего во двор, вынес из дома ружье и выстрелил в воздух, угрожая убийством.

На месте происшествия полицейские обнаружили двуствольное охотничье ружье. Оно изъято, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью".

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# Аромашево , полиция , уголовное дело , угроза убийством

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