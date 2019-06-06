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Тюменец, устроивший наркопритон в доме сожительницы, пойдет под суд

Происшествия, 18:43 06 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

32-летний тюменец, который вовлек сожительницу в употребление наркотиков и устроил в ее доме наркопритон, ответит перед судом, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина с 11 лет периодически употребляет наркотики, в 13 лет его поставили на учет.

С апреля 2017 года он стал проживать в доме у сожительницы, а в январе 2018 года склонил к употреблению наркотиков и ее.

Кроме того, в апреле 2019 года мужчина устроил в доме подруги наркопритон. Наркозависимых он пускал в помещение за бесплатную дозу. Вечером 29 апреля сюда нагрянули сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области. Мужчина, его сожительница и двое гостей находились в состоянии наркотического опьянения.

Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила по данному делу обвинительное постановление и направила материалы дела в Центральный районный суд.

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# наркопритон , наркотики , прокуратура , уголовное дело

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