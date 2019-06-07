Заезжий криминальный квартет отправили в колонию за кражи в Тюмени

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 13 лет на четверых получил за кражи из торговых центров в Тюмени заезжий криминальный квартет, сообщает прокуратура Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор ранее судимым троим уроженцам Курганской области и жителю Екатеринбурга. Они признаны виновными в серии преступлений. Как следует из материалов уголовного дела, криминальный квартет в мае 2018 года приехал из Екатеринбурга в Тюмень для хищений из торговых центров.

13 мая 2018 года они совершили семь краж из торговых центров, складывая обувь, футболки, джинсы в специально подготовленный пакет, который позволял им беспрепятственно проходить через антикражные ворота.

14 мая четверка вернулась в магазин, в котором накануне украла обувь. Работники магазина узнали злоумышленников по записи с камер видеонаблюдения. Одна из сотрудниц предупредила охрану торгового центра.

Когда похитители направились к выходу, продавец попросил их остановиться. Злоумышленники побежали, одного из них сумел задержать охранник. Другие скрылись. 15 мая полиция задержала их на съемной квартире. Похищенное имущество возвращено владельцам.

Суд назначил двум курганцам по 4 года лишения свободы каждому, их сообщникам – 3 года и 10 месяцев и 5 лет лишения свободы соответственно. Все будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.