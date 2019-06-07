Ямальские дорожники приступили к масштабному ремонту

| Фото: правительства Ямала | Фото: правительства Ямала

Более 100 км муниципальных дорог отремонтируют на Ямале за летний период, сообщает правительство округа.

Среди них более 50 км региональных и межмуниципальных трасс, также будет построено около 60 км автодороги Надым – Салехард.

Все объекты выбраны с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы. Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максим Першиков, мнение жителей стало определяющим по выбору ремонтируемых дорог.

"Отбор проходил в муниципалитетах, где в первую очередь опирались на мнение жителей, учитывали загруженность трассы и ее состояние. Исходя их этого в этом году ремонтные работы предусмотрены не только на центральных улицах, но и на окраинах", - отметил Максим Першиков.

В этом году в Ноябрьске отремонтируют 6,5 км автодорог. В том числе трассу на промзону, путепровод, мост через реку Нанк-Пех, улицу Муравленко. Еще 13 км трассы отремонтируют на подъезде к городу.

Это позволит значительно улучшить состояние дорог, устранить проблемы с отводом воды и обеспечить безопасное и комфортное передвижение автомобилей. Вместе с тем, уже ведутся проектные работы по капитальному ремонту 24 км трассы и от Карамовского поста до Ноябрьска.

На автодороге Коротчаево – Новый Уренгой за три года реконструируют 67 км трассы. Этим летом реконструируют почти 2 км, еще столько же на подъезде к речному порту отремонтируют капитально.

В Новом Уренгое за три года построят две транспортные развязки, что позволит разгрузить транспортные магистрали.

Продолжится и строительство автодороги Надым – Салехард. В этом году дорожники должны построить 64 км трассы. Еще около 80 км закончат до конца 2020 года. Это обеспечит жителям округа круглогодичный проезд автотранспорта до столицы региона.

От границы округов до Губкинского работы уже начались. Этим летом ямальские дорожники отремонтируют 10 км трассы, что также обеспечит более безопасные и комфортные условия для автомобилистов, улучшит транспортно-эксплуатационное состояние дороги.

По поручению главы региона все ремонтные работы должны быть завершены в срок до 1 октября.